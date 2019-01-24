В Колпинском районе гололед покрыли ста тоннами песка за один день

Более 500 дворников и 57 единиц техники борются с последствиями снегопада и гололедицей в Колпинском районе, сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что только за 23 января вывезли на утилизацию около 1100 кубометров снега. В течение того же для на то, чтобы обезопасить граждан от травм, сотрудники коммунальных служб потратили свыше ста тонн песка, высыпанного на тротуары и пешеходные зоны.

Районная администрация объявила, что в эти морозные и снежные дни открылась целая служба, куда можно позвонить по любому вопросу, связанному с зимней уборкой.

Проблема метелей и гололеда с начала года затронула весь город. Снег идет столь обильно, что качество уборки улиц, дворов и крыш критикуют не только оппоненты Смольного, но и вполне лояльные чиновники.

Всего с начала января успели вывезти и расплавить свыше одного миллиона кубометров снега.