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24 января, 20:58

Ройзман порассуждал на тему петербургского снегопада

Приехавший в Петербург с тем, чтобы презентовать свою новую книгу "Икона и человек", политик и общественный деятель Евгений Ройзман поделился своими впечатлениями от того, как убирается город. Изучив прессу, он сакцентировал внимание даже не на снежных завалах и сосульках, а на малодушии чиновников, которые не умеют объясняться ни с жителями, ни с журналистами, из-за чего дополнительно портят себе жизнь. Если бы у них были лучше развиты коммуникативные навыки, заявил бывший мэр Екатеринбурга в эфире "Эха Москвы", то и нареканий они бы вызывали меньше.

Огромные кучи снега, которые не убрали, но есть один нюанс: нужно выходить и объяснять. Прилегающие улицы в Питере стали вдвое уже, из-за того, что припаркованные машины стоят, как гигантские сугробы. В мегаполисе снег днем убирать невозможно: выйдут убирать снег днем – будет коллапс, встанет весь город.

Евгений Ройзман

По словам политика, любой современный и уважающий себя чиновник должен уметь эффективно пользоваться социальными сетями и мессенджерами, поскольку на сегодняшний день это "самая быстрая коммуникация".

Проблема метелей и гололеда с начала года затронула весь город. Снег идет столь обильно, что качество уборки улиц, дворов и крыш критикуют не только оппоненты Смольного, но и крепко встроенные в систему функционеры.

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