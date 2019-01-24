Тетердинко перестал быть главой петербургского исполкома единороссов

Накануне, 23 января, стремясь не особо афишировать это событие, единороссы провели в Петербурге заседание президиума политсовета, пишет "Фонтанка".

Издание констатирует: "под сурдинку" произошла рокировка, и отныне петербургским исполкомом ЕдРа руководит бывший аппаратный работник Законодательного собрания Владимир Носов, сменивший на этой должности Александра Тетердинко, который остается лидером фракции единороссов в парламенте. В разговоре с журналистами Тетердинко был хладнокровен и озвучил свое видение ситуации.

Фактически я не возглавлял исполком партии с 2016 года, с того момента, как стал депутатом и лидером фракции. По уставу «Единой России» несколько должностей совмещать нельзя. Но неформально я координировал текущую деятельность партии. Сейчас же мы вступили в выборный год, и понадобился человек, который этим будет заниматься официально. — Александр Тетердинко

О Носове, пока не доступном для журналистов, депутат отзывается предельно корректно и одобрительно и заявляет о своей готовности в дальнейшем при необходимости оказывать ему посильную помощь.

Самое же интригующее событие, имеющее отношение к стану петербургских единороссов, обещает состояться в самом конце января: ожидается большая партийная конференция, на которой могут произойти перестановки в руководстве петербургским отделением. Секретарем региональной ячейки является спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, последовательно опровергающий слухи, распространившиеся текущей зимой и касающиеся его возможного ухода с высокой партийной должности.

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