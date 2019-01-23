Макаров опроверг информацию о своем уходе с должности секретаря петербургского ЕдРа

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров выразил уверенность, что на ближайшей конференции петербургских единороссов его кандидатуру на должность секретаря поддержат “сотни делегатов”.

- Так было, так есть и так будет на долгие годы, - добавил Макаров.

Информацию о том, что он якобы может покинуть пост руководителя петербургской “Единой России”, Макаров назвал очередными слухами.

- Эти слухи муссируются на протяжении восьми лет. Никто ни разу за них не извинился, - отметил спикер ЗакСа.

Он также добавил, что конференция петербургского отделения “Единой России” состоится 31 января в соответствии с решением последнего съезда партии.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.