СМИ: Мэра Нефтеюганска госпитализировали после задержания

Мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева госпитализировали после задержания, передает URA.RU со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, случилось это вечером 24 января во время встречи с первым вице-губернатором Алексеем Шипиловым. Последний приехал в администрацию Нефтеюганска и в сопровождении оперативников прошел к Дегтяреву. Позже, после ухода Шипилова, Дегтяреву стало плохо. Сейчас он находится в отделении кардиологии с диагнозом «гипертонический криз», уточнил источник.

О задержании Дегтярева сообщалось 24 января. Тогда же в администрации Нефтеюганска прошли обыски. Мэра подозревают в превышении полномочий и взятке.