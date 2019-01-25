Комитет по благоустройству не считает законным ставить киоски на тротуарах

Комитет по благоустройству считает незаконным размещать киоски на тротуарах, передает 78.ru со ссылкой на представителей ведомства.

«Если земельный участок, на котором планируется размещение киоска полностью или частично расположен на площади тротуара, включенной в наименьшую ширину пешеходной части тротуара, комитет в силу положений действующего федерального законодательства дает отрицательное заключение на запрос о размещении такого объекта», – заявили в ведомстве.

Согласно новому ГОСТу на автомобильные дороги и улицы, вступившему в силу в сентябре 2018 года, на тротуарах не должно быть посторонними элементы. Таковыми комитет по благоустройству счел и нестационарные торговые объекты – киоски, ларьки, павильоны. В ведомстве сослались на разъяснения МВД – хотя Росстандарт разъяснял, что эти правила не регулируют размещение торговых объектов.

Из-за этого комитет отказался продлевать договоры аренды предпринимателям, и павильоны оказались вне закона. Их начали сносить. В январе было решено приостановить снос на три месяца, чтобы участники рынка успели подать заявки на перезаключение договоров.