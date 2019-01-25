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16:20

Январь-2019 бьёт рекорды по заснеженности Петербурга

Уровень снега, покрывшего просторы Северной столицы за прошедшие 25 дней января 2019 года, побил рекордную планку 2011-го (82 см), и достиг 83 см, делится пресс-служба Смольного. Не исключено, что данная отметка в ближайшие дни может вырасти еще на пару сантиметров.

Объем вывезенного снега составил 1,5 млн кубических метров. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме: улицы и тротуары чистят свыше тысячи единиц техники и дворников.

Ввиду небывалого количества осадков грузовики со снегом вынуждены стоять в очередях перед снегоплавильными пунктами, которые, в свою очередь, перенаправляют часть машин "Водоканалу".

Проблема метелей и гололеда с начала года затронула весь город. Снег идет столь обильно, что качество уборки улиц, дворов и крыш критикуют не только оппоненты Смольного, но и крепко встроенные в систему функционеры.

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16:43    
Ну, естественно, это такой сюрприз, что Петербург, оказывается, расположен в северной местности.
Где мало того, что бывают зимы, так еще и снег падает!
Ну, кто мог такое предположить?
Наше счастье, что в Смольном остались хотя бы люди с рулеткой и тетрадкой, куда они скрупулезно записывают сантиметры.

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