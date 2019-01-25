Дорожники вновь "поразили" петербуржцев "снежной" укладкой асфальта

Жители Выборгского района стали свидетелями "морозной" укладки асфальта: во дворе дома №5 по улице Хошимина дорожники, невзирая на холод (по данным "Яндекс.Погоды" сейчас на улице -14 градусов), прямо на снежный наст и наледь укладывают во дворе асфальт.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

"Самое время положить асфальт в третий раз. Даже снег не почистили. Маразм крепчает", - негодует один из очевидцев в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Ранее свидетелями подобной картины стали жители Приморского района.

Напомним, ранее Росавтодор, пренебрегая европейскими стандартами по укладке асфальта, разработал ряд собственных методик, где в том числе отмечается, что перестилать дорожное полотно в РФ можно и в ненастье, и в мороз (до -10 градусов).

Как отметил координатор проекта ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев, качественное обновление дорог в обозначенных выше условиях могут себе позволить лишь крупные компании, располагающие в своем "арсенале" необходимой техникой, но никак не региональные муниципальные организации.

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