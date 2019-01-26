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12:48

Свидетель по делу Никиты Белых арестован по подозрению в мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора «Нововятского лыжного комбината» Руслана Цуканова, свидетеля по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает «Интерфакс». Под стражей он пробудет до 20 мерта.

Также в СИЗО отправлены директор ООО «Топлевный резерв» Илья Огородников и арбитражный управляющий Сергей Мартынов. Всем им инкриминируется два эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, подробности пока не уточняются.

Адвокат Андрей Грохотов подтвердил, что Цуканов проходил свидетелем обвинения по делу Никиты Белых. Огородников и Мартынов в деле не фигурировали.

Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В СИЗО Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, в том числе на давление, диабет, боли в спине.

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12:57    
Всех мошенников и коррупционеров на нары и на лесоповал или на урановые рудники с полной конфискацией собственности! России нужны древесина и уран!

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