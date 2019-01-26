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15:05

На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась церемония возложения цветов, приуроченная к 75-летию полного освобождения города, сообщили в Смольном.

В церемонии возложения цветов к монументу Матери-Родины приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и чиновники Смольного, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и депутаты, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, депутаты Госдумы, судьи и другие деятели. Также в церемонии участвовали ветераны и блокадники, делегации из других регионов России.

Траурные мероприятия прошли также на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе, на Смоленском мемориальном кладбище и других местах, связанных с историей блокады Ленинграда.

Ранее Беглов возложил цветы к памятной надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на Невском проспекте.



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16:22    
15.41 Какой же ты паскудный тип. Ничего святого. Видно, из демократов.

15:41    
Можно только посочувствовать бедной Матвиенке:
Дерибаска её на яхту не приглашает, Прохоров на Авроре не катает, приходится таскаться по сугробам.

Страница 1-ая (всего: 1)
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