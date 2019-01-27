18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:40

В защиту сквера у СКК петербуржцы встали в "живое кольцо"

Гражданские активисты, защищающие зеленую территорию возле СКК от возможной застройки ее жилыми комплексами, 26 января провели символическую акцию. Петербуржцы взялись за руки, окружив таким образом здание спортивного комплекса, который с подачи хоккейного клуба СКА в 2020-м году начнут реконструировать.

Примечательно, что против самой реконструкции люди, продолжающие подписывать петицию на имя врио губернатора Александра Беглова, в целом не возражают, однако застройку сквера категорически не приемлют. Нервозности ситуации добавляет недавнее исключение данной территории из списка зеленых насаждений общего пользования, что фактически развязывает руки застройщикам.

В декабре бывший вице-губернатор Игорь Албин высказывался в том ключе, что Смольный не позволит возводить жилье рядом с новой ледовой ареной, однако вскоре потерял должность в городском правительстве.

file1825.jpg (354 KB)Фотография: Сообщество "Зеленая коалиция Петербурга"



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:20    
Реконструкция (фактически - снос) СКК задуманы друзьями Путина, господами Тимченко и Ротенбергом, как предлог для получения 7 гектаров по соседству – для жилой и деловой стройки.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:05 Путин выступил перед петербуржцами по случаю Дня снятия блокады

15:08 Подмосковная чиновница недовольна тем, как россияне пополняют бюджет   1

14:17 Путин поручил выделить 150 млн рублей мемориальному музею блокады

13:24 Беглов зашел к блокаднице поздравить ее со столетием

12:31 Вишневский: Какой парад, когда даже снег не могут убрать?   6

11:16 Немцы выплатят блокадникам миллионы евро   7

10:14 На Дворцовой площади начался военный парад   1

9:40 В защиту сквера у СКК петербуржцы встали в "живое кольцо"   1

26 января, 17:58 Активисты пикетировали у администрации президента против преследования геев в Чечне   7

26 января, 16:57 Чиновница на Алтае сочла завышенными требованиями недовольство учителей зарплатой в 9 тысяч рублей   8

26 января, 16:28 За пикет против Путина и Госдумы задержали четверых активистов на Невском   15

26 января, 15:05 На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда   9

26 января, 13:59 Вице-губернатор Линченко обсудил с депутатами судьбу домов на Тележной улице   2

26 января, 12:48 Свидетель по делу Никиты Белых арестован по подозрению в мошенничестве   1

26 января, 11:50 Беглов возложил цветы к блокадной надписи на Невском проспекте   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.