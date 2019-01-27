В защиту сквера у СКК петербуржцы встали в "живое кольцо"

Гражданские активисты, защищающие зеленую территорию возле СКК от возможной застройки ее жилыми комплексами, 26 января провели символическую акцию. Петербуржцы взялись за руки, окружив таким образом здание спортивного комплекса, который с подачи хоккейного клуба СКА в 2020-м году начнут реконструировать.

Примечательно, что против самой реконструкции люди, продолжающие подписывать петицию на имя врио губернатора Александра Беглова, в целом не возражают, однако застройку сквера категорически не приемлют. Нервозности ситуации добавляет недавнее исключение данной территории из списка зеленых насаждений общего пользования, что фактически развязывает руки застройщикам.

В декабре бывший вице-губернатор Игорь Албин высказывался в том ключе, что Смольный не позволит возводить жилье рядом с новой ледовой ареной, однако вскоре потерял должность в городском правительстве.

Фотография: Сообщество "Зеленая коалиция Петербурга"

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