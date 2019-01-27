Немцы выплатят блокадникам миллионы евро

Правительство Германии безвозмездно направит в Петербург 12 млн евро, предназначенных для ныне живущих жертв блокады, а также для модернизации госпиталя ветеранов и создания нового немецко-российского общественного центра. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на совместное заявление министров иностранных дел обеих стран. Свой поступок европейцы называют добровольным, гуманитарным и преисполненным ответственности за содеянное политиками прежних лет.

"Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран как основе наших двухсторонних отношений в будущем", - в переводе гласит текст документа.

27 января отмечается 75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады. На Дворцовой площади по этому поводу прошел военный парад.