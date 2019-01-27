Подмосковная чиновница недовольна тем, как россияне пополняют бюджет

Бывший журналист, глава совета развитию гражданского общества и по правам человека Московской области Марина Юденич на встрече с жителями Королева допустила неоднозначное высказывание, быстро получившее распространение в социальных сетях.

"Ребят, вы так легко говорите: "А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько..." Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?", - спросила она у собравшихся.

Позже у себя в Facebook Юденич уверенно заявила о том, что ее слова исказили и вырвали из контекста. В своем посте она также намекает на то, что перед ней неплохо было бы за это извиниться.

Отметим, что в течение последних месяцев государственные служащие регулярно позволяют себе спорные высказывания остро-социального характера, приводящие к скандалам. В Свердловской области чиновница заявила на встрече с молодежью, что не стоит ничего ожидать от государства, поскольку оно не просило россиян рожать. Представительница саратовской политической системы описывала преимущества безденежья, предлагая всем нуждающимся питаться "макарошками". В Алтайском крае их коллега сочла завышенными запросы учителей, которые недовольны имеющейся зарплатой в девять тысяч рублей.