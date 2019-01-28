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9:49

Вишневский собственноручно взялся за уборку снега и льда

Главное лицо партии "Яблоко" в петербургском парламенте Борис Вишневский, регулярно критикующий этой зимой качество уборки дворов и улиц от снега и льда, решил перейти к самостоятельным действиям. В своем Facebook он продемонстрировал читателям то, как, вооружившись сподручными средствами, вышел бороться с последствиями стихии в Василеостровском районе.

Удалось вспомнить молодость и свои горные навыки. Почти, как тридцать лет назад. Надел свой старый анорак, взял свой верный ледоруб, и совершил первовосхождение на пик Беглова по юго-восточной стене. 

Борис Вишневский

Ранее депутат выступал с предложением занять зимней уборкой бойцов Росгвардии - в отсутствие крупных протестных митингов, на которых они, как правило, наиболее активны. Об официальной реакции на эту инициативу со стороны руководства силового ведомства пока ничего не известно.

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Фотография: Facebook Бориса Вишневского



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:46    
16:21 умишко в колготках оставил? Весь вышел? Своего слова не можешь сказать. Повторяешься попка голубая.

16:21    
15-52
И ты тоже - всё с дерьмом носишься. Провонял весь, голубчик. Подмойся и отдохни.

15:52    
14:44 сильно кролик обидел тебя голубка. Полные колготки добра навалил. Вытряхиваешь добро? Или всё своё, носишь с собой?

15:46    
15-42
Вот и выдал себя - кто о чем говорит...

15:42    
15:23 если вам голубки голубые товарищи и партнёры по утехам. Не надо думать чо все такие, голубой голубь.

15:23    
11-54
Не проспался, голубчик? На своего же товарища (11-24) тявкаешь. Совсем больной стал. Здесь тебе не психдиспансер и не гейклуб.

14:44    
12.29
Кролик - подпевала недобитых фашистов, тварь паскудная. Любовь к городу ? Очнитесь, если не понимаете, или заткнитесь, если тварь продажная у жидов на содержании. Ненавижу. И жалею, что уже нет сил придавить гниду.

14:37    
11-24 Фотосессию он проводит во внерабочее время. Рабочее время у него в синагоге у мешочка с обрезками вечером,а сейчас там сторожит помощник, ну, вы сами понимаете, кто.

12:29    
Для 11.24, 11.54, 12.02.
Злобные тролли, сколько у вас в мозгах дерьма. Только позорите Питер.
А Вишневский молодец, попусту не словоблудит. Делом подтверждает  свою любовь к городу.

12:02    
Вишневскому давно пора на свежий сибирский воздух на лесоповал! И вместо ледоруба вручить ему бензопилу"Дружба"! Пусть хоть на старости лет сделает что-то полезное для России!

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