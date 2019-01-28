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10:44

Профессор Соловей отметил рост наглости и неадекватности у представителей власти

В свете участившихся неполиткорректных высказываний, которые себе стали регулярно позволять депутаты и чиновники по отношению к собственному малоимущему населению, профессор МГИМО и политический эксперт Валерий Соловей предположил, что авторы этих высказываний обнаглели - в более грубой форме данного глагола. Обоснование этому соображению он представил в своем Facebook. По словам ученого, представители власти явно перестали стесняться и считать преувеличением то, что Россия де-факто превратилась в кастовое общество, в котором они являют собой "правящее сословие".

Оно серьезно считает себя новой аристократией, а свои рублевские особняки — новыми дворянскими гнездами. Причем социальное деление осмысливается уже в биологических категориях: есть высший вид господ и есть быдло, которому хватит для выживания 11 тыс. рублей.

Валерий Соловей

Альтернативная версия, рассматриваемая профессором, состоит в росте психических девиаций у власть имущих, но она, отмечает он, вовсе не исключает первой.

"Сознание «властителей» все больше приобретает клинические (или пограничные) черты. Трудно иначе охарактеризовать людей, которые периодически совершают оккультные обряды с целью обретения силы и власти, регулярно обращаются к шаманам при принятии важнейших общенациональных решений, напрямую общаются с «Космосом» и делают еще более фантасмагорические вещи", - поставил свой диагноз Соловей.

В течение последнего календарного года бюрократы, депутаты, чиновники, силовики постоянно все чаще допускают спорные высказывания на болезненные социальные темы, порождая медийные скандалы. Так, в Свердловской области чиновница заявила на встрече с молодежью, что не стоит ничего ожидать и тем более требовать от государства, по той причине, что оно не просило россиян рожать. Депутат саратовской думы описывала преимущества прожиточного минимума, предлагая всем нуждающимся питаться "макарошками". В Алтайском крае чиновница сочла необоснованно высокими запросы учителей, которые недовольны имеющейся зарплатой в девять тысяч рублей.

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14:51    
13-13
Что делать?

13:13    
Всё закономерно. Если произошла концентрация власти в "вертикаль" и 80 % богатства страны в руках 1 % населения, то этот властвующий процент не может допустить никакого соперничества себе, чтобы не потерять незаслуженно прибранные к рукам состояния. Это неизбежно привело к переползанию из насаждённого коммунистами тоталитарного государственного строя в феодальное сословное общество, минуя капиталистическую конкуренцию.

12:25    
Россией правят воры и лжецы! Приватизация, пенсионная реформа, несправедливые льготы богатым... А богатые кто??? Правильно, воры, отжавшие  НАРОДНУЮ собственность!

12:17   Бордунов  
Представители власти всего лишь копируют поведение главного - президента.
Хищнический капитализм в России с его законами и алчной моралью называется Путинизм. Когда ты запомнишь это, лицемер, и перестанешь прятать своего заказчика в умозрительный научный термин, в капитализм?

11:10    
В России хищнический капитализм, потому и живём по его законам и алчной морали! Все жалуются на жизнь народа при капитализме, но почти никто не призывает к его замене на социализм с массой социальных благ!!! Лицемеры!

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