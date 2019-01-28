В Смольном отчитались о промежуточных итогах зимней уборки

Чиновники из комитета по благоустройству представили на сайте Смольного отчет о своей работе по зимней уборке города за минувшую неделю.

За последние семь дней им удалось убрать и доставить в снегоплавильные пункты 444 тысяч кубометров снега, что пропорционально укладывается в общую статистику с начала месяца: за весь январь вывезли и утилизировали примерно 1,7 млн кубометров снега.

Для борьбы с гололедицей с 21 по 27 января потребовалось 260 тонн гранитной крошки и 15 тысяч тонн соли с песком. Дворники отработали в общей сложности 9,5 тысяч смен.

Между тем, снег в городе продолжается, и многие считают, что рабочих рук недостаточно - в частности, депутат ЗакСа Борис Вишневский, отправившийся убирать, как он сам выразился, "сугробы Беглова" собственноручно.

Фотография: Официальный сайт петербургского правительства

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