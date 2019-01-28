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28 января, 17:48

ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу по делу "Нового величия"

Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую жалобу по делу «Нового величия», передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Жалоба касается Руслана Костыленкова, она была направлена в ЕСПЧ в ноябре 2018 года. Сидоркина подчеркнула, что по мнению защитников, в отношении Костыленкова нарушены две статьи Конвенции о защите прав человека: 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 10 (право на свободу выражения мнения).

Адвокат заявила, что Костыленков был арестован в отсутствии обоснованного подозрения. По ее словам, действия ее подзащитного не содержали оскорблений, выражений, а также не призывали к насильственным или незаконным действиям.

 Костыленков и еще несколько фигурантов дела остаются в СИЗО. Ранее там же содержали 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, и только после общественного резонанса их перевели под домашний арест. Пока меру пресечения им продлили до 13 марта.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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