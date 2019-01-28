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28 января, 19:15

На Малой Садовой улице задержали двух активистов "бессрочного протеста"

Полиция задержала на Малой Садовой улице активистов «бессрочного протеста» Дмитрия Дорохина и Дмитрия Гусева, сообщает Telegram-канал «Помощь задержанным СПб».

Сообщается, что их задержали по обращению граждан. Предположительно, активистов везут в 78-й отдел полиции.

Для Дорохина это уже второе подобное задержание за последние дни. 26 января его задержали на углу Невского проспекта и Малой Садовой, когда он стоял в пикете. Тогда же задержали и других активистов – Романа Самойлова, Марию Малышева и Александра Миронова. Вскоре их отпустили с копиями протоколов о доставлении и об изъятии плакатов.

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28 января, 22:33    
Да что ж это за "активисты" такие пассивные и недоделанные. Их задержали, а они утёрлись, сказали спасибо и довольные пошли по домам? Бред. Это какие-то пассивисты. Где их адвокат. Почему они не узнают кто написал заявление и о чём. Почему не обжалуют необоснованное задержание в суде, почему не требуют возврата своего имущества-плакатов, возмещения вреда, упущенной выгоды, ущерба деловой репутации и т. п.???
Может быть им действительно важнее просто помаячить и засветиться, чем провести полноценный пикет со смыслом и результатом?

28 января, 19:47    
В костер вместе с задержавшими.

28 января, 19:20    
На гильотину их или в костёр на площади!

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