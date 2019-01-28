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28 января, 19:58

В Госдуме предложили штрафовать за отказ ставить счетчики газа

Глава комитета Госдумы Павел Завальный сообщил о внесении законопроекта, предполагающего штрафы для потребителей газа, которые не установили вовремя счетчики, передает РИА «Новости».

По словам Завального, предложенные депутатами поправки в административный кодекс рассматривает правительство. Таким образом в Госдуме хотят освободить компанию «Газпром» от ответственности за установку счетчиков, в том случае, если этого не допустил потребитель.

«За это [неустановку счетчиков «Газпромом»], по крайней мере, не штрафовать. Второе - чтобы штрафовать потребителя, который не допустил поставить счетчик, чтобы у него была административная ответственность для этого», - сказал Завальный.

Он напомнил, что потребители газа должны были поставить счетчики до 2012 года, и если этого не произошло, то ответственность нес поставщик. По словам Завального, в нужный срок не было установлено 1,2 млн счетчиков. Сейчас компании поставили 800 тысяч счетчиков, остальные поставить не смогли, «потому что потребитель не допустил их к установке»,  утверждает депутат.

«Мы уже дважды продлевали Газпрому сроки установки счетчиков, реализации этого требования. Да, надо, но при этом есть поручение курирующего вице-премьера до 1 марта дать предложения по разработке законопроекта и созданию системы индивидуального учета поставки газа по аналогии, как мы с электроэнергетикой сделали. Чтобы уже ответственность была однозначная компании-поставщика, чтобы они это делали не потом, что пришла ответственность, а в целом, чтобы создавали систему социального учета по газовым счетчикам», - подчеркнул Завальный.

По мнению депутата, рано или поздно это поможет «решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу».

18 января Заводской суд Грозного обязал местного представителя «Газпрома» списать задолженность населения за газ на 9 млрд рублей, признав долги «безнадежными к взысканию». Требования поступить так же с долгами в других регионах прозвучали также в Смоленской, Липецкой областях и Чувашии. В Петербурге с подобной просьбой к врио губернатора обратились депутаты ЗакСа. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что речь шла вовсе не о 9 млрд рублей, и что в решении суда «нет ни одного слова о сумме».

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28 января, 22:25    
Сразу видно, что Паша Завальный мыслит также чётко, как и излагает: слово за слово заплетается, чёрт ногу сломит. А уж юрист просто сногсшибательный: "чтобы у него была административная ответственность ДЛЯ ЭТОГО" (правильно "ЗА ЭТО").
И вот такие грамотные специалисты "работают" в ГОСДУМЕ. Однако же свою долю благодарности от Газпрома имеют.
Все на выборы!

28 января, 20:11    
Газпрому некогда заниматься счетчиками. У них  очередной проект строительства "фаллосов" в городах-миллионщиках.

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