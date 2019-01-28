СМИ: Лед на Крюковом канале чистили ради съемок фильма

Расчистка поверхности Крюкова канала от снег связана с подготовкой площадки для съемок фильма, передает «Росбалт» со ссылкой на источник.

На минувшей неделе очевидцы заметили, что коммунальщики расчищают снег на льду канала. Территорию расчистили вплоть до Фонтанки. Затем на поверхность стали укладывать доски.

По данным агентства, таким образом готовят площадку для съемок. Что именно за фильм, не сообщается.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.