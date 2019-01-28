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28 января, 20:35

СМИ: Лед на Крюковом канале чистили ради съемок фильма

Расчистка поверхности Крюкова канала от снег связана с подготовкой площадки для съемок фильма, передает «Росбалт» со ссылкой на источник.

На минувшей неделе очевидцы заметили, что коммунальщики расчищают снег на льду канала. Территорию расчистили вплоть до Фонтанки. Затем на поверхность стали укладывать доски.

По данным агентства, таким образом готовят площадку для съемок. Что именно за фильм, не сообщается.


Фото: "Росбалт"



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