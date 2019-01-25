Очевидцы заметили чистящих Крюков канал вместо тротуаров коммунальщиков

Жители домов у набережной Крюкова канала заметили, что сотрудники коммунальных служб расчищают снег на льду канала вместо улиц, передает «Росбалт».

Помощник главы администрации Адмиралтейского района Юлия Старостенко в ответ на вопрос сообщила, что районные власти занимаются расчисткой снега во внутридворовых и внутриквартальных территориях. Она посоветовала обратиться в комитет по благоустройству, представители Смольного информацию пока не прокомментировали.

Уборка улиц Петербурга по-прежнему вызывает вопросы у горожан. 25 января стало известно, что пенсионерка умерла после падения на наледи в Калининском районе. В тот же день жителей Выборгского района сильно удивила укладка асфальта в снег при температуре -14 градусов. Вво «ВКонтакте» заметили ботов, заявляющих в комментариях, что снег на самом деле убирают в Петербурге тщательно.

9 января врио губернатора Александр Беглов заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его имени – и «лопата Беглова» стала мемом. Недавно Беглов провел два совещания по вопросу уборки улиц, одно из которых – ночью.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.