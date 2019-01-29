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11:41

Беглов: Мы завалили город горами снега, некоторые покоряют их с ледорубами

Врио губернатора Александр Беглов призвал комитет финансов Петербурга и депутатов Законодательного собрания обратить пристальное внимание на формирование бюджета в части расходов на благоустройство и зимнюю уборку улиц. По мнению градоначальника, ошибок этой зимы можно было бы избежать, если бы в главном финансовом документе были заложены дополнительные расходы на технику и снегоплавильные станции. 

Вопрос о недостаточном финансировании подготовки к зиме был поднят на заседании правительства Петербурга 29 января. 

- Если бы мы заложили все деньги, мы бы купили технику. У нас не хватает техники для уборки дворовых территорий. У нас не хватает снегоплавильных станций. У нас некоторые покоряют эти горы с ледорубами, вместо того чтобы помочь их убрать. Но это их дело, - заявил Беглов. 

Напомним, депутат ЗакСа Борис Вишневский недавно отчитался о том, как он "надел свой старый анорак, взял свой верный ледоруб, и совершил первовосхождение на пик Беглова по юго-восточной стене". Таким образом Вишневский иронично отреагировал на снежные завалы в Василеостровском районе. 

По словам Беглова, снежные горы по всему городу образовываются из-за недостатка снегоплавильных станций. В то же время Смольный не желает загрязнять реки и каналы Петербурга, сбрасывая снег в водоемы. 

- Мы завалили город горами снега. Я думаю, нас жители поймут с этими горами снега, мы их со временем уберем, - пообещал врио губернатора. 

Напомним, на прошлой неделе Любовь Совершаева во время встречи с депутатами перед ее назначением на пост вице-губернатора отметила, что бюджетное финансирование уборки снега составляет лишь 60% от необходимых средств. Чиновница напомнила, что корректировка бюджета - это ответственность парламентариев.  



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:32    
"корректировка бюджета - это ответственность парламентариев", только исполнительная власть прибрала к рукам всё, что связано с подготовкой бюджета. А для надёжности, всё закупорено в парламенте Санкт-Петербурга едросовским большинством.

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