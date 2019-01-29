Октябрьский суд снова оштрафовал координатора "Весны" Литвина за твит об акции 5 мая

Октябрьский суд Петербурга повторно оштрафовал координатора «Весны» Богдана Литвина на 20 тысяч рублей за пост в Twitter об акции «Он вам не царь» 5 мая, сообщает «Правозащита Открытки».

Активиста признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения митинга). Поводом стал твит, в котором Литвин заявлял о намерении выйти на акцию «за Телеграм, и против коррупции и олигархии, и против нарушения» прав.

В ноябре Горсуд отменил аналогичное решение Октябрьского суда в ноябре. Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова подчеркнула, что ставший поводом для дела, не содержит упоминаний ни о времени, ни о месте, ни о городе проведения акции и ни к чему не призывает.

Несогласованный митинг «Он нам не царь» прошел в Петербурге 5 мая и был приурочен к инаугурации президента Владимира Путина. Начавшись в Александровском саду, митинг перерос в стихийное шествие по Невскому проспекту, которое закончилось массовыми задержаниями.