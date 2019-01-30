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11:34

Альбац: Военный парад на Дворцовой - постыдное освоение бюджета

Публицист, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац неприятно впечатлилась тем, как на официальном уровне Петербург отметил 75-летие со дня освобождения города от фашистской блокады, назвав военный парад "плясками и переодеваниями". Чиновники, заявила женщина в эфире "Эха Москвы", показали свои худшие качества, решив организовать смотр вооружений и продемонстрировать военную мощь страны. Первое из - отсутствие какой-либо чуткости, в корне неверный выбор той эмоции, которая должна была объединить горожан в этот день.

Смотришь эти картинки в интернете — и вздрагиваешь. И думаешь, насколько же у людей, которые это придумали, совершенно атрофировано всякое нормальное человеческое сострадание, какая-то рефлексия, какая-то эмпатия по поводу того кошмара, который пережил Ленинград во время блокады.

Евгения Альбац

Другие отрицательные черты, проявленные представителями Смольного в день скорби 27 января, представляют собой, с точки зрения журналиста, элементарное невежество и непреодолимая тяга к стяжательству.

"Они явно ничего не читают. Они осваивают бюджеты. Вот то, что происходило сейчас в Ленинграде — это было постыдное освоение бюджетов на страшной человеческой трагедии, на страшном человеческом горе", - рассудила Альбац.

Напомним, парад, длившийся около 45 минут, состоялся утром 27 января на Дворцовой площади. В нем приняли участие порядка 2,5 тысяч военнослужащих, 400 из которых были задействованы в оркестре.

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15:55    
А ты не путай свои брызги с нашим общественным мнением! Мы вам не указываем, как горевать про холокост. Но ваши брызги до нас долетать не должны. Держитесь подальше со своими советами и мнениями относительно нашего торжественного и памятного Дня. А про нацистов, придурок, лучше молчи - ты их ещё не видел.

14:50    
5-6 снизу: " ...представляют собой...тяга..."
Автор и редактор из какого вы местечка, какой язык для вас родной? За непрофессионализм выражаю вам своё пренебрежение.

13:28    
Брызги на клавиатуру доморощенных нацистов (11:43; 13:11),  в пользу милитаристских акций в день скорби по погибшим в блокаду ленинградцам, только подтверждают правоту депутатов Резника и Вишневского.

12:56   Игорь  
Вот царь Борис пилил бюджет,
По пьянке, но разумно.
Давал ему тогда совет
Совет, бесспорно, умный.
Хранился он в надежном месте,
Имел понятие о чести.

11:43    
Вот ни один этнический русский не возмутился проведением парада в честь снятия блокады Ленинграда! В массе своей все довольны, но их мнения на сайте нет, в отличие от гнусного бреда жидомасонов-русофобов!

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