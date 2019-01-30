Патриарх Кирилл категорично выступил против возвращения рекламы алкоголя

Выступая перед депутатами Государственной думы 30 января, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл привлек их внимание к проблеме алкоголизации населения и последствий принятия законопроекта о легализации телерекламы пива, который они в настоящее время рассматривают. Слова патриарха цитирует РИА "Новости".
Уж где-где, но не в России этим делом заниматься! И так пьют! Но что же мы ещё подталкиваем наш народ к увеличению потребления спиртного посредством массового распространения рекламы алкогольных продуктов.
Еще одно замечание церковного деятеля состояло в том, что больше нет ни одной причины, кроме обогащения производителей и деградации населения, по которым следовало бы широко рекламировать спиртосодержащую продукцию.
Кирилл, обращаясь к депутатам, заявил о необходимости "остановить продвижение безнравственной инициативы".
Законопроект, возвращающий пивным компаниям право рекламировать свою продукцию по телевидению во время спортивных матчей, на данный момент успешно прошел стадию первого чтения. Ранее за его отклонение призывал россиян помолиться иеромонах Димитрий Першин.