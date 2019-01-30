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16:25

Веллер вступился за Быкова, собравшегося писать биографию генерала Власова

В поддержку публициста и писателя Дмитрия Быкова, ставшего объектом нападок со стороны большого количества так называемых патриотических СМИ из-за непопулярных оценок Великой Отечественной войны, выступил его старший коллега Михаил Веллер. В интервью газете "Собеседник" автор "Легенд Невского проспекта" призвал подходить к суждениям Быкова, предположившего, что советская интеллигенция могла бы принять власть Адольфа Гитлера, с художественной точки зрения.

"Поэт следует не за фактом, он увлекаем образом, ощущением, вербальной конструкцией. И пассаж о Гитлере и свободе, интеллигенции и евреях — чистой воды поэтическая метафора. Представьте себе это как образ в стихах, как поэтическую метафору — и непонимание сразу исчезнет", - обратился к общественности Веллер.

Намерение публициста написать подробную биографию генерала Власова и издать ее в серии "Жизнь замечательных людей", точно так же воспринятое общественностью агрессивно, как заметил Веллер, тоже имеет право на жизнь. 

"Он был предатель, изменник, повешен заслуженно, и здесь нет сомнений. Это не значит, что метаморфоза блестящего красного командира не заслуживает осмысления", - сказал он.

За жизнь и здоровье коллеги писатель не опасается. 

"Его уже двадцать лет назад били железом по голове прямо на улице под собственной редакцией. Над ним уже и так ореол, еще один святой мученик власти не нужен. Ну, повопят, чем лишь украсят биографию героя", - озвучил Веллер свой краткосрочный прогноз.

Результатом выступления Быкова в петербургской гостинице "Гельвеция" стало то, что некий коммунист написал на него заявление в Следственный комитет, а порицание Быкова подхватили государственные телеканалы, посвятившие его нетрадиционным воззрениям многочисленные и продолжительные вечерние ток-шоу.

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17:19    
Всегда в царской России, СССР, современной России были и есть прекрасные евреи-патриоты нашего ОТечества, но было очень много предателей-русофобов, антисоветчиков-подрывников...Я их называю ЖИДЯРАМИ...Сейчас они словно с цепи сорвались с нападками на русский народ и его традиции, в целом на Россию...Все эти Альбацы с Шендеровичами и Макаревичами, Резники с Вишневскими и Быковым(СПИСОК ОГРОМЕН!!!!!) Команду, что ли из ЦРУ или "Моссада", получили, не знаю...Теперь понятно почему их, мягко сказать, не жаловал ВЕЛИКИЙ СТАЛИН...

16:39   Игорь  
Минкин напишет про Гитлера,
Быков напишет про Власова,
Сходными, видно, палитрами
Где очень много красного.
Минкин готов был евреями
Жертвовать, лишь бы выбили
Красных всех, с их идеями.
Смысл видел в их погибели.
У Быкова есть вопросы:
Самойлов и Слуцкий – как же?
Не видели дальше носа?
Стреляли с позиций вражьих?
А стала бы в мире лучше
Без позднего Пастернака?
Тяжелый, как видим, случай.
Нелегкий вопрос, однако…

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