Веллер вступился за Быкова, собравшегося писать биографию генерала Власова

В поддержку публициста и писателя Дмитрия Быкова, ставшего объектом нападок со стороны большого количества так называемых патриотических СМИ из-за непопулярных оценок Великой Отечественной войны, выступил его старший коллега Михаил Веллер. В интервью газете "Собеседник" автор "Легенд Невского проспекта" призвал подходить к суждениям Быкова, предположившего, что советская интеллигенция могла бы принять власть Адольфа Гитлера, с художественной точки зрения.

"Поэт следует не за фактом, он увлекаем образом, ощущением, вербальной конструкцией. И пассаж о Гитлере и свободе, интеллигенции и евреях — чистой воды поэтическая метафора. Представьте себе это как образ в стихах, как поэтическую метафору — и непонимание сразу исчезнет", - обратился к общественности Веллер.

Намерение публициста написать подробную биографию генерала Власова и издать ее в серии "Жизнь замечательных людей", точно так же воспринятое общественностью агрессивно, как заметил Веллер, тоже имеет право на жизнь.

"Он был предатель, изменник, повешен заслуженно, и здесь нет сомнений. Это не значит, что метаморфоза блестящего красного командира не заслуживает осмысления", - сказал он.

За жизнь и здоровье коллеги писатель не опасается.

"Его уже двадцать лет назад били железом по голове прямо на улице под собственной редакцией. Над ним уже и так ореол, еще один святой мученик власти не нужен. Ну, повопят, чем лишь украсят биографию героя", - озвучил Веллер свой краткосрочный прогноз.

Результатом выступления Быкова в петербургской гостинице "Гельвеция" стало то, что некий коммунист написал на него заявление в Следственный комитет, а порицание Быкова подхватили государственные телеканалы, посвятившие его нетрадиционным воззрениям многочисленные и продолжительные вечерние ток-шоу.