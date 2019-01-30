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16:45

Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трём статьям УК РФ

Представлявшему в Совфеде Карачаево-Черкесию сенатору Рауфу Арашукову Следственный комитет выдвинул официальное обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса - участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК), убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) и давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК). 

"В ходе допроса в качестве обвиняемого сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен", - уведомила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, сегодня, 30 января, сенатора Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совфеда. По версии Следственного комитета, он подозревается в заказе двух убийств - зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также других преступлениях, чей состав пока не раскрывается. Практически одновременно с сенатором в Петербурге был задержан и его отец - Рауль Арашуков. Последнему инкриминируют хищение 10 млрд рублей в составе преступной группы.

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21:00    
18:24 - цапок уже показал видеоролики - как "сидят" бандиты низкого уровня, в условиях коррумпированной ситемы фсин... а вот как "сядет" пока еще "сенатор" - покажет время... с учетом того, что он 8 лет "гулял" и как бы власти и надзорные инстанции "не видели" - как весь его бандитский клан прибрал под себя газовые и прочие активы...

18:24   Толерантность - удел слабых   reretetete@yandex.ru
На Магадане в очереди за парцайкой баланды всё вспомнит, до последней буквы, до последнего правила грамматики...

17:58    
Убийства совершены в 2010 году. Кто покрывал этих мерзавцев 8 лет?

17:21    
А как насчет сенатора Сколиоза, то есть Псориаза?
Откуда у него 48 швейцарских часов взялось?
Он немножко прирабатывает починкой часов?

17:09    
гангстер в совфеде... - и никто не знал подноготную, "сенатора", которому всего 32 года?..

16:53    
Воздать по делам их.

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