Шлосберг просит прокуратуру защитить материнский капитал в Новгородской области

Изменения, внесенные в закон Новгородской области и касающиеся материнского капитала, которые одобрила местная дума, депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг попросил оценить прокуратуру, сообщили ЗАКС.Ру в псковском "Яблоке".

Положение, согласно которому единоразовая выплата за рождение первенца в размере 100 тысяч рублей полагается только матерям до 30-ти лет, демократ находит противозаконным. Шлосберг опасается того, что примеру Новгородской области могут последовать и в других регионах.

"Оспариваемые нормы нарушают конституционные права на жилище двух групп граждан Российской Федерации: женщин – по признаку возраста, и детей – по признаку возраста их матери", - заявил депутат.

По закону, до конца февраля силовики должны будут дать ему официальный ответ.

Напомним, 23 января Новгородская областная дума одобрила законопроект, согласно которому выплату в размере 100 тысяч рублей получат только женщины, родившие первого ребенка в возрасте до 29 лет. Инициатива сопровождалась примечательной аргументацией: спикер областной думы Елена Писарева заявила, что после 30-ти лет женщинам не нужны деньги, наличие которых она почему-то противопоставила наличию "малыша".