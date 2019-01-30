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18:36

Политолог Рогов усомнился в эффективности "профсоюза Навального"

Борьба Фонда борьбы с коррупцией за исполнение президентских "майских указов" в части повышения зарплат работникам бюджетных организаций, по оценке политолога Кирилла Рогова, может не принести никаких плодов. Новый проект Алексея Навального, который сам политик называет альтернативным профсоюзом, по сути своей, отметил Рогов в эфире "Эха Москвы", нацелен на расширение имеющейся аудитории сторонников и "захват" малоимущих слоев. Однако, по словам специалиста, велика вероятность того, что Навальный ищет новых людей не в том месте, и это представляет собой существенную проблему.

Нужно понимать, как устроена группа низкодоходных, которые не любят Путина. Есть существенное предположение, что это люди, которые находятся в секторе нерегистрируемой рабочей силы. Им профсоюз ничем не поможет, потому что они находятся на таком рынке, где никакого профсоюза не может быть.

Кирилл Рогов

Что касается непосредственно "бюджетников", то ученый привел еще один безрадостный для ФБК пример, вспомнив, что основатель "Яблока" Григорий Явлинский десятилетиями делал ставку на учителей и врачей, но значительной поддержкой они ему никогда не платили.

Так называемые майские указы президента Владимира Путина, опубликованные еще в 2012-м году, устанавливают минимальный размер заработной платы для сотрудников бюджетных учреждений, который не должен быть ниже средней зарплаты по тому или иному региону. По мысли Навального, в случае несоответствия реального положения дел майским указам, каждый такой "бюджетник" при помощи юристов ФБК способен добиться справедливости.



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