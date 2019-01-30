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20:14

Вице-губернатору Ленобласти Ковалю продлили срок задержания

Задержанному накануне, 29 января, на рабочем месте вице-губернатору правительства Ленинградской области Олегу Ковалю Дзержинский районный суд продлил срок задержания на трое суток, передает объединенная пресс-служба судов.

Решение объясняется тем, что суд принял во внимание ходатайство защиты, которая добивается избрания максимально мягкой меры пресечения для чиновника, обвиняемого в мошенничестве. Чтобы такую меру избрать, суду необходимо дополнительное время на сбор требующихся для этого документов.

Госслужащий свою вину пока полностью отрицает. 

В день задержания Коваля обыски прошли у него и в рабочем кабинете, и в квартире.

В своем регионе вице-губернатор до последнего времени отвечал за ЖКХ и энергетику, параллельно являясь президентом Федерации футбола Ленобласти. Вменяемое ему мошенничество относится ко временам его работы в структурах "Газпрома" в начале 2010-х годов.

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