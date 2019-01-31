Глава Госстройнадзора Евгений Ким подал в отставку

Глава Госстройнадзора Петербурга Евгений Ким уходит со своего поста, передает «Фонтанка.ру».

Ким подтвердил, что написал заявление об увольнении «по обоюдному желанию». Он подчеркнул, что его уход не связан с обысками, которые ранее провели сотрудники ФСБ.

«Это реальная обычная ротация кадров и формирование новой команды, и я это понимаю», – подчеркнул Ким. О его приемнике и новом месте работы пока не сообщается.

24 января ФСБ пришли с обысками в Госстройнадзор по делу об исполнении инвестиционного договора Смольного с компанией «Дельта», который касался здания на Малой Морской улице, 5. Силовики обыскали кабинет Кима, его первого заместителя Елены Чеготовой и начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова.

В Смольном полным ходом идут кадровые перестановки, сменились главы десяти комитетов. Новыми вице-губернаторами стали Любовь Совершаева, Эдуард Батанов, Евгений Елин, Николай Линченко, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский.

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