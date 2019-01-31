Запуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили из-за проблем с ракетой

Запуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками связи OneWeb перенесен из-за проблем с ракетой, сообщил в Twitter основатель проекта Грег Уайлер.

На сайте OneWeb говорится, что проблемы связаны с верхней ступенью разгонного блока «Фрегат» ракеты «Союз». Разгонный блок перевели в режим хранения для дополнительных испытаний.

Накануне источники сообщили, что в сварном шве обнаружили трещину, передает РИА «Новости». В «Роскосмосе» ситуацию не прокомментировали.

OneWeb – проект, в рамках которого к 2027 году планируется предоставить жителям всей планеты высокоскоростной интернет и обеспечить связью все виды транспорта. В 2015 году «Роскосмос» заключил с компанией контракт более чем на миллиард долларов на запуск ракет-носителя.

В конце октября ФСБ объявила OneWeb угрозой нацбезопасности, поскольку система может использоваться в разведывательных целях и поставит отдаленные регионы России «в полную зависимость от данных иностранных систем связи». Из-за этого были опасения, что «Роскосмос» рискует потерять крупнейший заказ, но глава корпорации Дмитрий Рогозин дал понять, что разрывать контракт не будет.