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11:30

Венедиктов обратился к прокурору Петербурга по поводу недопуска журналиста в ЗакС

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утром 31 января отправил прокурору Петербурга Сергею Литвиненко обращение с просьбой проверить факт отказа корреспонденту «Эха Москвы» в аккредитации на заседание Законодательного собрания.

Венедиктов выложил скрин обращения в своем Telegram-канале и написал, что оно уже отправлено.

«На мой взгляд, мы имеем дело с признаками преступления, кодифицированного статьей 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Наши адвокаты готовы вступить в дело, если Вы сочтете это необходимым», - говорится в документе.

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На пленарное заседание ЗакСа, состоявшееся 30 января, не смог получить разовую аккредитацию корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» Сергей Кагермазов. По его словам, в управлении информации и общественным связям парламента сослались на то, что получают слишком много заявок от журналистов, а количество мест для прессы ограничено.

При этом в ходе заседания 30 января Синий зал Мариинского дворца, где располагается пресса, был заполнен менее чем на треть.

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Пресс-секретарь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Елена Тимошенко заявила журналистам, что допуск представителей прессы на заседания парламента «проводится в строгом соответствии с положением о порядке аккредитации журналиста в Заксобрание и законом о СМИ».

В поддержку Кагермазова выступил Союз журналистов Петербурга.

Конфликт между Кагермазовым и спикером Макаровым возник в начале 2017 года. После нескольких публикаций журналиста о главе петербургского парламента и неудобных вопросов о зарплатах депуатов Макаров посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку у входа в Мариинский дворец.

Комментируя отказ в аккредитации журналисту «Эха» 30 января 2019 года Макаров назвал Кагермазова «зайцем», «который отказался выполнять свой мужской и воинский долг и бегал по загранице».

В ноябре 2018 года другой корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» Иван Штейнерт рассказал, что сотрудники пресс-службы ЗакСа сопровождали его, когда он пришел в парламент по разовому пропуску.  



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17:00   Ёжик  
ЭКСТАЗ
Было то на пресс-подходе.
Там, при всем честном народе,
Искры выпустив из глаз,
Спикер ЗакСа впал в экстаз.
Звонко лязгнув челюстями,
Громко топнув сапогами,
Чрезвычайно оживясь,
Резюмировал он враз:
Как, негодный из холопов,
Ты посмел на всю Европу
Намекнуть, что я не честен?
Хотя всем давно известно,
Самый честный это Я,
Как и вся Mia figlia.
С итальянского на русский
То, что есть моя Семья!
А мои соратники -
Те не просто ватники.
Все, как Я, имеют честь,
Знают что и как им съесть,
Госбюджет как распилить
И квартирки прикупить.
Не в сарае же им жить,
Из-под крана воду пить?
А где и как баблишко взять
Не тебе, холопу, знать.
Не тебе указывать,
Пальчиком показывать.
Слуги мы народные,
К тому ж - богоугодные.
Бог нам хлеб насущный даст,
Иных анафеме предаст,
Наши все долги простит -
Наказанье упростит.
Будем жить до старости
В роскоши и радости.

16:31    
Хорошо бы УФСБ пресечь введенный бывшим полковником принцип согласования с ним предвыборных списков кандидатов в муниципальные депутаты. Например, на Петроградке все муниципалитеты формируются исключительно по спискам, утвержденным ИМ лично. Особенно председатели и главы муниципальных администраций, через которых и отмываются субсидии, поправки и откаты от подрядчиков. Кроме всего прочего, он контролирует кадровую политику и финпотоки администрации. В т.ч. взятки-откаты через своих шестерок - казнокрадов и взяточников.

16:15    
Прокурору следует обратить внимание на то, что экс-полковник лично занимается формированием кадров Контрольно-счетной палаты, трудоустраивая туда только своих доверенных граждан, готовых выполнить его заказ в отношении неугодных ему муниципалов и прочих гос. структур.

16:01    
Прокурору давно пора принять меры прокурорского реагирования в отношении бывшего полковника, как организатора ОПГ расхитителей госбюджета в особо крупных размерах, чьи расходы, особенно на недвижимость, значительно превышают задекларированные доходы. А также раскулачить  и членов их семей, незаконно обогатившихся за счет финансовых махинаций сородичей.

15:51    
Прокурору пора окоротить экс-полковника, наделившего себя полномочиями Эмира (питерского), превратившего ЗакСобрание в подобие личного дворца с гаремными шлюхами и прочими атрибутами восточного самодурства.

15:41    
Прокурору давно пора обратить внимание на зарвавшегося полковника в отставке, присвоившего себе звание генерала жандармерии в Зак. Собрании.

14:47    
12-57
 Да Вы, батенька, знаток.

12:57    
12:12 Вы себе выбрали очень правильный никнейм, если перевести его с английского сленга.

12:12   Fagot  
Надо обратиться к прокурору с двумя вопросами:
1. Какое наказание понес Кагермазов за отказ от службы спрятавшись заграницей
2. Как организован воинский учет в "Эхе Москвы", взяли на работу гражданина РФ без документов о службе.

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