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13:21

Макаров вспомнил про “воинский долг” журналиста Кагермазова

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров не стал отвечать на вопрос об отказе в аккредитации в Заксобрание корреспонденту “Эха Москвы в Петербурге” Сергею Кагермазову, а напомнил вместо этого, как журналист якобы “отказался служить в армии”. 

- Это тот Кагермазов, который отказался служить в армии? Тот, который отказался выполнять свой мужской и воинский долг и бегал по загранице, как заяц? Коллеги, тут слов просто не находится, - заявил спикер на брифинге 30 января в ответ на вопрос о недопуске Кагермазова в здание парламента.

Пресс-секретарь Макарова Елена Тимошенко добавила, что про журналиста “Эха” “забыли, и он решил о себе напомнить”.

- Аккредитация журналистов в Законодательное собрание проводится в строгом соответствии с положением о порядке аккредитации журналиста в Заксобрание и законом о СМИ, - прокомментировала Тимошенко.

Кагермазов сообщил утром 30 января, что управление информацией ЗакСа отказало ему в разовой аккредитации, сославшись на большое количество заявок от журналистов и ограниченном количестве мест в синем зале Заксобрания. Однако во время пленарного заседания 30 января синий зал был заполнен работниками прессы не более чем на треть.

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Протест против деятельности сотрудников Заксобрания выразил главный редактор “Эха Москвы в Петербурге" Виталий Дымарский.

“Избирательность в допуске журналистов в Законодательное собрание, попытки закрыться от средств массовой информации не только не делают чести органу народного представительства и противоречит самой природе этой ветви власти, но и являются прямым нарушением конституционных норм свободы слова, права на информацию и равенства перед законом”, - написал Дымарский в своем блоге на сайте “Эха”.

Напомним, конфликт между Кагермазовым и Макаровым возник в начале 2017 года. После нескольких публикаций журналиста о спикере, Макаров посоветовал Кагермазову сходить в армию. Через два месяца у здания парламента Кагермазову вручили повестку.

В декабре 2018 года на внимание военкомата после протестной акции у стен Законодательного собрания так же жаловался активист Илья Мохов. Он связал это с «публичными акциями против муниципалов» МО Черная речка.



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15:02    
Макаровские интриги и свары, стукачество, злопамятность и злобную мстительность до сих пор с содроганием вспоминают можайские отставники офицеры и гражданские преподаватели.  
А бывшие курсанты на форумах высмеивают его показушную религиозность. И делятся, как он обличал религиозные догмы цитатами из первоисточников марксизма-ленинизма. И как засирал мозги курсантов коммунистической идеологией и требовал вызубривать наизусть труды Маркса-Ленина. И как срывал крестики и преследовал их носителей на зачетах-экзаменах.

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