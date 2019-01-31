На заявившего о пытках в ФСБ петербуржца Зломнова завели дело об оправдании терроризма

В отношении петербуржца Павла Зломнова, рассказавшего о пытках в микроавтобусе ФСБ, заведено новое уголовное дело – по ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), сообщила член ОНК Петербурга Яна Теплицкая.

31 января в 14:00 Зломнову изберут меру пресечения в Ломоносовском суде Петербурга. Ранее в отношении отца и брата Зломнова – Михаила и Андрея Зломновых – возбудили дело по ст. 319 УК (оскорбление следователя ФСБ).

В отношении Зломнова зимой 2018 года было возбуждено дело по ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Он рассказал членам ОНК, что сразу после задержания двое сотрудника ФСБ избили его в минивэне. «Били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо, прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император», – говорилось в жалобе Зломнова.

Об истории Зломнова правозащитникам написал Виктор Филинков – фигурант дела «Сети». По версии следствия, 11 жителей Петербурга и Пензы объединились в террористическое сообщество и планировали захватить власть в стране. Филинков и другие фигуранты также заявляли, что их пытали сотрудники ФСБ.