Варламов займется муниципальными выборами в Петербурге

Один из ведущих российских блогеров Илья Варламов заявил о своем интересе к муниципальным выборам, которые должны будут пройти в Петербурге в сентябре и на которых будет разыграно 1525 мандатов в 113 округах.

"К этой теме мы присматриваемся, мы будем вести муниципальную кампанию с Максимом Кацем. Но пока еще рано говорить про это", - цитирует его слова портал MR7.

Ранее Кац, который, как и Варламов, является москвичом, выдвинул оригинальную теорию: всем кандидатам, кто считает себя оппозиционером, необходимо идти на грядущие выборы исключительно от партии "Яблоко". По его мнению, идти от справедливороссов или ЛДПР - "стыдно".

На столичных муниципальных выборах двухлетней давности Кацу совместно с политиком Дмитрием Гудковым удалось провести в советы почти три сотни депутатов, однако впоследствии дороги оппозиционеров разошлись.

Варламов и Кац известны своими урбанистическими идеями. Варламов постоянно обозревает благоустройство дворов и дорог по всей России. Кац известен как сторонник расширения троллейбусной сети в мегаполисах. Оба они выступают за увеличение числа платных парковок.