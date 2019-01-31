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13:58

Лесотехнический университет оштрафовали на 590 тысяч рублей

Государственный лесотехнический университет имени Кирова, часто называемый также Лесотехнической академией, оштрафовали в Арбитражном суде на 590 тысяч рублей, передает официальный сайт Смольного.

В вину администрации образовательного учреждения ставятся самострой в виде теплицы, снос одноэтажной оранжереи, некачественные уборка и благоустройство территории.

На выплату штрафа и приведение территории в порядок у академии есть 12 календарных месяцев.

Ранее за самовольное строительство теплицы "лесопилке" "досталось" от Выборгского районного суда: он выписал штраф в размере 200 тысяч рублей.

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15:28    
Зато входы парк (с одной стороны) заварили. Правда и сами не знаем для чего.

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