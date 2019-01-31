Роскомнадзор нашел нарушения в деятельности BBC

Сотрудники Роскомнадзора закончили проверку деятельности телекомпании BBC в России, о которой было объявлено перед Новым годом, передает ТАСС. Как и ожидалось, чиновники нашли, к чему придраться, правда, пока не сообщают подробностей.

"Внеплановая проверка в отношении ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание телеканала BBC World News в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения. В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее", - рассказали в ведомстве журналистам.

Конфликт между Великобританией и Россией на "телевизионном поле" получил свое развитие после того, как британцы выразили недовольство тенденциозностью, которую позволил себе канал Russia Today при освещении скандального отравления бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля.

В свою очередь, Россия не осталась "в долгу". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы к британским коллегам "копились давно". В январе 2019-го года Роскомнадзор уличил BBC в том, что телеканал предоставляет площадку для трансляции террористических идей.