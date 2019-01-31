Удальцов придумал новое обозначение для "Единой России" и призвал к ее роспуску

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов достаточно агрессивно воспринял новость о задержании 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова по обвинению в убийствах. В своем блоге он дал новую "кличку" единороссам, к которым относится высокопоставленный фигурант громкого уголовного дела.

Уже есть неофициальный, народный бренд – «партия жуликов и воров», но теперь есть шанс, что он трансформируется в «партию воров и убийц». И не удивлюсь, если в перспективе в этой партии обнаружатся педофилы, некрофилы и каннибалы. Как говорится, нет пределов деградации. — Сергей Удальцов

На этом желания политика не заканчиваются. Случай с сенатором, по его мнению, настолько вопиющий, что репутация единороссов уже не подлежит восстановлению, в связи с чем Удальцов отказывает им в праве на институциональное существование.

"Явно просматриваются признаки организованной преступной группы, нарушающей законы нашей страны. Думаю, требование роспуска «Единой России» должно стать основным на всех грядущих протестных акциях оппозиции", - категорично заключил лидер "Левого фронта".

В 2011-м году к правящей партии прочно прикрепился "лейбл" "партия жуликов и воров" - оценочное суждение, высказанное политиком Алексеем Навальным в одном из радиоэфиров.