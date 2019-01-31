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16:59

Ройзман считает, что Путин удерживает рейтинг за счет "идиотизма" чиновников

Политик Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что участившиеся скандальные и непопулярные высказывания чиновников всех уровней являются частью некоей государственной спецоперации, призванной всеми возможными способами удержать "на плаву" падающий рейтинг президента. Иными словами, госслужащим, по его мнению, целенаправленно дана отмашка говорить как можно больше возмутительных и несуразных вещей, чтобы отвести народное возмущение непосредственно от Кремля.

Поэтому совершившие нелепость, сказавшие какую-то глупость, совершившие неблаговидный поступок сразу попадают во все СМИ. Эти ситуации раскачиваются, и весь гнев пытаются перевести на них.

Евгений Ройзман

В течение последнего года представители власти не редко допускали спорные высказывания на социальные темы, порождая медийные скандалы. Так, в Свердловской области чиновница заявила на встрече с молодежью, что не стоит рассчитывать ни на какую поддержку от государства, по той причине, что оно не просило россиян рожать детей. Депутат саратовской думы описывала преимущества прожиточного минимума, предлагая всем нуждающимся питаться дешевыми "макарошками". В Алтайском крае чиновница сочла необоснованно высокими запросы учителей, которых не устраивает имеющаяся месячная зарплата в девять тысяч рублей.

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17:53    
Чего так обеспокоились его рейтингом? Жили "либералы" с 5%, краснели от пьяных выходок и молчали в тряпочку...

17:17    
Если говорить объективно, то у Путина нет серьёзных провалов во внутренней и внешней политике, потому его рейтинг поддержки у россиян достаточно высок! В экономике России в ближайшее время не ожидается скачка, значительного роста, потому Путину для удержания рейтинга что-то надо будет конкретное предпринимать во внешней политике, к примеру, на Украине или признавать независимость ДНР и ЛНР и тд.

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