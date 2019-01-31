Ройзман считает, что Путин удерживает рейтинг за счет "идиотизма" чиновников Политик Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что участившиеся скандальные и непопулярные высказывания чиновников всех уровней являются частью некоей государственной спецоперации, призванной всеми возможными способами удержать "на плаву" падающий рейтинг президента. Иными словами, госслужащим, по его мнению, целенаправленно дана отмашка говорить как можно больше возмутительных и несуразных вещей, чтобы отвести народное возмущение непосредственно от Кремля. Поэтому совершившие нелепость, сказавшие какую-то глупость, совершившие неблаговидный поступок сразу попадают во все СМИ. Эти ситуации раскачиваются, и весь гнев пытаются перевести на них. — Евгений Ройзман В течение последнего года представители власти не редко допускали спорные высказывания на социальные темы, порождая медийные скандалы. Так, в Свердловской области чиновница заявила на встрече с молодежью, что не стоит рассчитывать ни на какую поддержку от государства, по той причине, что оно не просило россиян рожать детей. Депутат саратовской думы описывала преимущества прожиточного минимума, предлагая всем нуждающимся питаться дешевыми "макарошками". В Алтайском крае чиновница сочла необоснованно высокими запросы учителей, которых не устраивает имеющаяся месячная зарплата в девять тысяч рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен