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31 января, 18:17

Совершаева призвала единороссов не читать Telegram-каналы и поддержать Макарова

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева, выступая на региональной конференции “Единой России” 31 января, заявила, что между Смольным, Мариинскии дворцом и “Единой Россией” нет противоречий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По ее словам, клин между ветвями власти вбивают недоброжелатели, которые ведут анонимные Telegram-каналы.

- Не читайте Telegram-каналы по утру, в обед и вечером, - обратилась Совершаева к делегатам конференции.

Кроме того, она призвала переизбрать на должность секретаря отделения действующего главу петербургских единороссов Вячеслава Макарова.

- Партии нужен сильный лидер. И он у вас есть. Надеюсь, что никаких потрясений, которых многим бы хотелось, сегодня не будет, - заявила она.

Вице-губернатор отметила, что “Единой России” в 2019 году предстоит доказать, что она главная сила на политическом поле Петербурга.

Ранее Совершаева, встречаясь с членами фракции КПРФ в петербургском Заксобрании, назвала себя беспартийной и открытой для работы со всеми партиями.



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31 января, 22:14    
Ничего не меняется. Как в басне .... хвалит ... за то что хвалит он ...,.

31 января, 19:43    
Покажи свое личико, Совершаева...

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