«Любовь Павловна мне давно нравится»: кандидаты в вице-губернаторы в гостях у КПРФ

Кандидаты в вице-губернаторы Петербурга продолжают свое шествие по коридорам Мариинского дворца. В преддверии пленарного заседания они отвечают на вопросы парламентских фракций и пытаются заручиться поддержкой депутатов. Во вторник, 22 января, корреспондент ЗАКС.Ру побывал на встрече потенциальных членов правительства Петербурга с коммунистами. На ней цитировали Ленина, говорили про закрытие заводов и опыт школьного образования в СССР.

Учет, учет и учет

Претендентам на должность вице-губернаторов Петербурга коммунисты назначили встречу в кабинете депутата Ирины Ивановой. К двум часам там собралась вся фракция: сама Иванова, Ольга Ходунова и Александр Рассудов. Вскоре появились и первые кандидаты: советники врио губернатора Петербурга Александра Беглова Евгений Елин и Владимир Княгинин. Первого Смольный желает видеть на посту вице-губернатора, отвечающего за вопросы экономического развития и стратегического планирования. Второй, по замыслу градоначальника, должен курировать образование и науку.

У Елина коммунисты спрашивали о неналоговых доходах в казну. Советник утверждал, что необходимо продавать значительную часть объектов городской недвижимости.

- Другой вопрос, что при продаже мы должны обеспечить невозможность их перепрофилирования. То есть мы должны понимать, какова цель. Чтобы не получилось так, что объект снесут и построят там жилое здание. Нам жулики не нужны, а инвесторы нужны, — отметил Елин.

Ходунова подхватила тему и спросила у своего собеседника про идею застройки промзоны «Светлана» в Выборгском районе города. КПРФ давно протестует против идеи возведения недвижимости на месте бывшего завода. По мнению коммунистов, появление нового жилого комплекса создать в районе транспортный коллапс и перегрузит социальную инфраструктуру.

- «Светлана». Застраивается промышленная зона. Вот ваше отношение к этому. Я понимаю, что не вы будете решать этот вопрос, - обратилась лидер фракции.

- Дайте время разобраться, - попросил Елин.

На прощание депутат Иванова попросила потенциального вице-губернатора обратить внимание на ситуацию с техническим учетом имущества и чаще проводить его актуализацию.

- Еще Ленин говорил, что учет, учет и учет – это самое основное. У нас нет никакого учета в городе. Он не поставлен. Обратите на это внимание, - посоветовала Иванова.

Пришедший в Смольный из руководства «Центра стратегических разработок» Владимир Княгинин долго рассказывал депутатам о росте инвестиций, успехах петербургских вузов и перспективах развития университетских кампусов.

- Нам школ не хватает. Давайте начнем с этого, - сменила тему депутат Иванова.

Княгинин согласился с существенностью проблемы, но отметил, что Петербург лидирует в стране по дополнительному образованию.

- Это свидетельствует о том, что базового недостаточно? – уточнил позже депутат Рассудов.

- Хороший вопрос. Дополнительное образование свидетельствует о том, что в городе сформировалось разнообразное, ориентированное на запросы домашних хозяйств предложение. Это не минус, это преимущество, - ответил кандидат в вице-губернаторы.

Вместе с тем, Княгинин отметил, что средние школы – это очень важно и что СССР выигрывал у США именно по уровню школьного образования. Представители КПРФ в ответ одобрительно закивали.

- Хорошо, будем к вам обращаться. У нас уже есть два вопроса по школам, - закончила встречу Ольга Ходунова.

Экран Беглова

Глава аппарата врио губернатора Беглова и потенциальный вице-губернатор по внутренним вопросам Любовь Совершаева на встрече с КПРФ не делала реверансов в сторону советского прошлого, но сразу подчеркнула, что она беспартийная и ко всем относится «очень ровно».

- Мы все за то, чтобы общество искусственно не раскалывали, - заявила она последователям Ленина.

Как и днем раньше общаясь с представителями демократических фракций, на встрече с коммунистами Совершаева обозначила свою главную задачу в новой должности как организацию диалога с городом и гражданским обществом.

- Жители не хотят жить в городе с таким провинциальным налетом. Петербург более ста лет был столицей и наши имперские амбиции остались. Мы город федерального значения, - объясняла она.

Предвкушая вопросы коммунистов о систематических отказах Смольного в согласовании митингов и муниципальном фильтре на выборах 2019 года, Совершаева первая затронула эти темы. Как и днем раньше, на встречах с другими фракциями, она напомнила о поправках врио губернатора в региональный закон о митингах, подразумевающих, в том числе, увеличение количества гайд-парков. Правда пока непонятно в каких районах. В ЗакСе уже прошли предварительные слушания по данной инициативе, а скоро депутатам предстоит обсудить ее на пленарном заседании.

- Предлагаю отложить эту часть «марлезонского балета» до обсуждения закона, - обратилась к собеседникам руководитель аппарата главы города. Собеседники согласились.

Высказываясь о губернаторской и муниципальной кампаниях, Совершаева опять-таки повторила уже знакомые тезисы о том, что выборы должны быть прозрачными, честными и безопасными, и о том, что она и раньше «честно билась» за это в должности заместителя полпреда по Северо-Западному федеральному округу. При этом потенциальный вице-губернатор заверила собравшихся, что выборы губернатора и депутатов местных советов точно пройдут в один день. Организация двух дней голосования, по словам Совершаевой, не заложена в бюджет и потребует изменения законодательства.

- Но не буду лукавить, этот вопрос обсуждался, - призналась она.

Депутат Рассудов рассказал Совершаевой, что раньше чиновники Смольного часто переадресовывали депутатские запросы друг другу.

- «Ходит песенка по кругу, адресую ее другу». И совершенно диаметрально противоположные позиции от различных вице-губернаторов мы получали, - пожаловался он.

- Наверное, сейчас попроще, потому что цифровизация дойдет и до них. Александр Дмитриeвич прогрессивный человек. Он поменял всю методику. У него в кабинете на стене висит экран, на котором в режиме онлайн видно, где какая машина убирает снег. Как только будет установлена электронная система документооборота, все сразу видно будет. Не надо будет вызывать, и выяснять, кто прав и кто виноват. Чуть-чуть и придет счастье и к нам. — ответила Совершаева.

После того как Совершаева покинула кабинет с коммунистам, лидер фракции Ольга Ходунова призналась корреспонденту ЗАКС.Ру, что поправки главы города в законодательство о митингах ей не понравились.

- Практика «не пущать» осталась. Мы видели этот законопроект – ничего там не изменится. В удаленных районах города сделают восемь точек [гайд-парков]. Город останется закрытым для шествия и митингов, - прокомментировала Ходунова.

На вопрос, почему депутаты из КПРФ не посоветовали Совершаевой поднять вопрос о гайд-парке в Смольном, ответила Ирина Иванова:

- А мы ей посоветуем. Завтра, - пообещала депутат.

В поисках транспарентности

Когда к коммунистам пришел уже работавший в Смольном Эдуард Батанов, настроение в кабинете резко поменялось. Потенциального вице-губернатора по вопросам инвестиционной политики и транспорта атаковали вопросами о разрыве контрактов с «Метростроем», развитии метрополитена и строительстве ВСД. Соискатель отбивался, как мог, а когда отбиваться не получалось, напоминал, что приехал в Петербург из Калининграда меньше недели назад.

- «Метрострой» - самый большой вызов мне, - вздыхал Батанов, отмечая, что контракты с компанией нельзя было не разорвать.

Когда коммунисты спросили, так ли уж был безупречен Смольный в споре с монополистом строительства подземки, Батанов ответил, что у «Метростроя» есть возможность защищать свои права в суде.

Депутат Рассудов попросил назвать «три кита», за счет которых Москва решает транспортные проблемы.

- Смотря что вы видите транспортной проблемой. Если проблема приехать на своем автомобиле и припарковаться, то она решается парковками. Но я считаю, что невозможность идти по тротуару спокойно, не перепрыгивая, это тоже офигенная проблема. Дальше - общественный транспорт. Выдерживать маршруты, выдерживать скорости, информировать, что приедет транспорт и так далее – тоже проблема. — ответил Батанов.

- У нас метро мало, - прервала его депутат Иванова.

- Мало. Но мы объективно не можем по 14 станций вводить, - согласился кандидат в вице-губернаторы.

Коммунисты поинтересовались, читал ли Батанов разработанную его предшественниками «Стратегию 2035».

- Я ее полистал. Обсуждать пока не готов, - признался он.

В конце разговора Иванова спросила, покажут ли парламенту договор по ВСД, когда он будет заключен. Депутат напомнила, что соглашение по ЗСД она и ее коллеги так и не увидели.

- Увидим мы его? Я о транспарентности власти, - интересовалась коммунистка.

- Конечно, - ответил будущий чиновник.

- Конечно?

- «Конечно» - это о транспарентности. Понятно, от чего все идет. По ЗСД был открытый конкурс, были объявлены параметры этого конкурса. Каждый заявляющийся подал свою заявку. Заявки в ходе открытых процедур все могли видеть. В самом договоре могли поменяться незначительные вещи, изменения основных параметров не допускается – это прописано в федеральном законе. Но если в договоре прописаны наши обязательства, мы должны их исполнять. Если в текущем договоре написано, что какие-то коммерческие сведения не должны быть опубликованы, мы не можем не исполнять положение договора.

Государство «Водоканал»

Экс-руководителя Петербургской сбытовой компании Максима Шаскольского, которого в Смольном хотят видеть вице-губернатором по вопросам энергетики и тарифного регулирования, коммунисты допрашивали еще жестче.

В своем небольшом выступлении он успел сказать, что город за счет бюджета несколько лет сдерживал рост тарифа на тепло, но повлиять на тарифную политику корпорации «Газпром» ему не по силам. После этого началась критика.

- Сколько бы вы ни вкладывали денежных средств, у вас износ теплосети 60%. Он не сдвигается. Причем тарифы из года в год росли. Не было года, чтобы они не росли. Вы нам говорите о промышленности, а как она существовать будет, бедная промышленность, если у нее все зациклено на тарифах? Как ей развиваться? Только тепло поднимется на 12%, а на 13% - «Водоканал». Электроэнергия на сколько? – спросила Иванова.

- Электроэнергия поднимется примерно на 7%, - ответил кандидат в вице-губернаторы.

- А до этого на 25% поднималась. Может быть, правильно делают, что закрывают заводы, строят жилье? Будем жить в жилье и нигде не работать. Нет в городе тарифной политики никакой. Что это за наука такая – отдать и поделить? – продолжала коммунистка.

- Что вы предлагаете?

- Думать.

- Согласен.

- Если с «Газпромом» нам не справиться, давайте выходить на уровень Кремля и говорить об этом во всеуслышание, потому что регионы у нас все будут страдать от тарифной системы.

От «Газпрома» перешли к «Водоканалу». Шаскольский назвал предприятие «государством в государстве» и признал, что город не мог влиять на его политику.

- А теперь сможете? – поинтересовалась Иванова.

- Да, - заверил ее кандидат в вице-губернаторы.

Когда диалог завершился и Шаскольский вышел из кабинета, Иванова поднял со стола стакан воды.

- Батанов пил из него, - предупредили ее помощники.

- Тогда дайте другой, - попросила депутат под общий смех.

Мещанин или горожанин?

Потенциальный «строительный» вице-губернатор Николай Линченко начал общение с коммунистами пафосно.

- Я мотивирован на то, чтобы использовать свои знания и опыт. У меня огромное желание приносить пользу любимому городу, - сразу же заявил он.

- С чего вы начнете? – спросила депутат Иванова.

- Основная задача – плановая реализация адресных инвестиционных программ комитетом по строительству, сбалансированное развитие города. Будем принимать решения взвешенно, чтобы в городе сохранялись рабочие места и появлялись новые общественные пространства.

Депутатов интересовала судьба обманутых дольщиков. Линченко заявил, что планирует провести инвентаризацию проблемных застройщиков и придерживаться уже озвученного плана Александра Беглова, согласно которому 85% обманутых дольщиков должны получить квартиры в 2019 году. Кроме того, Линченко отметил, что важно будет не допустить «спекулятивных схем» со стороны строительных компаний, после того, как в России с 1 июля 2019 года вступит в силу запрет на строительство по договорам долевого участия.

Ходунова поинтересовалась, насколько вообще выполнимы адресные инвестиционные программы. Линченко заверил, что в 2000-е АИП выполнялись, заявив, что для повторения этих успехов нужно искать внутренние финансовые резервы, например, проверять «депутатские поправки».

- У нас в КПРФ депутатских поправок нет, - на всякий случай предупредила Иванова.

Закончил встречу Линченко так же пафосно, как начал:

- Я горожанин, поэтому меня мотивировать не надо. Мое усилие направлено на то, чтобы сделать жизнь горожан максимально комфортной.

- Горожанами раньше называли мещан, - заметила депутат Иванова.

Говорить о поддержке тех или иных кандидатов Ольга Ходунова не стала, объяснив, что фракция определится со своей позицией после совещания. Однако своими предпочтениями с ЗАКС.Ру поделилась Ирина Иванова:

- Мне очень понравилась Любовь Павловна [Совершаева], мне она давно нравится. Но это не значит, что у меня другая ориентация. Я буду за нее голосовать. А еще я буду голосовать против Шаскольского. Он себя «хорошо» показал в ПСК. Мне не нравится, что он говорит, что долго сдерживали... Ничего себе! Вы посмотрите, какой рост тарифов был. И с «Водоканалом» он ничего не решит. Ишь какой! Никто решить не может, а он решит.

С кандидатами в вице-губернаторы еще не встретилась самая представительная фракция «Единая Россия». Свои вопросы гостям из Смольного единороссы зададут 23 января, за час до пленарного заседания, на котором и решится судьба потенциальных замов Беглова.

Сергей Еремеев

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