Верховный суд отказал "Трансстрою" в претензиях к Смольному из-за депо "Южное"

Верховный суд отказал в рассмотрении кассационной жалобы АО «Трансстрой», требовавшей взыскать с Дирекции транспортного строительства задолженность и убытки при разрыве контракта на строительство депо «Южное», сообщили в Смольном.

«Трансстрой» подал иск к ДТС после того, как подведомственная КРТИ организация в одностороннем порядке разорвала госконтракт с компанией на строительство участка Фрунзенского радиуса от станции метро «Международная» до «Южной». «Трансстрой» требовал выплатить более 300 млн рублей задолженности за выполненные работы и убытков.

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Петербурга отказал в удовлетворении требований компании. Такие же решения приняли Тринадцатый арбитражный апелляционный суд и арбитраж Северо-Запада.

С кассационной жалобой «Трансстрой» обратился в Верховный суд, требуя пересмотра решений, но и здесь было отказано. В определении суда указано, что изложенные в жалобе доводы «не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела».