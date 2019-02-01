Бывший замглавы комитета по печати купил Агентство бизнес новостей

Бывший зампредседателя комитета по печати Алексей Дементьев приобрел петербургское Агентство бизнес новостей, сообщила главный редактор АБН Елена Васильева в Facebook.

По ее словам, сделка «формально» заключена на Дементьева, но, по информации редакции АБН, новый собственник – Олег Третьяков, владелец портала «Мойка78».

«Так что то расставание, которое мыслилось мной в перспективе "ну когда-нибудь", резко приблизилось, и больше я не главред АБН. Все, что происходит на страницах этого издания, с этого момента не имеет ко мне отношения», - подчеркнула Васильева.

Бывший гендиректор и главный редактор АБН Василий Романов подтвердил информацию. «Скорее всего, сайт, который мы строили пять лет, вскоре вольется в сводный хор "50 оттенков Беглова"», – опасается он.

Дементьев проработал в Смольном всего год и покинул его 17 декабря. До этого он в течение пяти лет возглавлял издание «Петербургский дневник».

Это вторая заметная сделка, связанная с петербургскими СМИ, за последний месяц. Ранее издающее «Фонтанку.ру» АО «АЖУР-Медиа» приобрел медиаменеджер Виктор Шкулев.