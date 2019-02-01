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13:33

Переизбрание Макарова на пост секретаря "Единой России" в Петербурге. Фоторепортаж

Конференция регионального отделения "Единой России" прошла 31 января в КДЦ "Московский". На мероприятии были переизбраны секретарь, президиум и политсовет. С речью выступила вице-губернатор и глава администрации губернатора Любовь Совершаева. Прочитать о "политической розе ветров", спектакле трех полковников и незабытом Навальном можно в материале ЗАКС.Ру. А посмотреть, как прошло новое переизбрание Макарова на пост секретаря - в фоторепортаже: 

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фото: Михаил Масленников



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:43    
Выборы сутенера работниками сферы услуг.

14:59    
Воровской сходняк.

14:16     ЗАРАГАДСКИЙ
какие ПРИЯТНЫЕ ДОБРЫЕ ЛИЦА -жалко таких отправлять в новые КРЕСТЫ

Страница 1-ая (всего: 1)
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