“Роза ветров” в руках у Макарова

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров остался у руля регионального отделения партии “Единая Россия”. На состоявшейся 31 января конференции петербургских единороссов его поддержали 199 из 203 делегатов, в том числе товарищ и технический конкурент на пост секретаря Анатолий Дроздов. От Смольного в поддержку спикера пришла высказаться вице-губернатор Любовь Совершаева, заявившая, что между городской администрацией и парламентом нет конфликтов.

фото: spb.er.ru

Без сюрпризов

О намеченной на конец января конференции петербургского отделения “Единой России” ходило немало разговоров. Сначала говорили о том, что на ней спикер ЗакСа Вячеслав Макаров может покинуть пост секретаря регионального ЕдРа из-за низкого рейтинга и интриг иных власть имущих. Затем появилась информация, что все решилось в пользу спикера: сюрпризов не произойдет, а процедура переизбрания секретаря городского отделения будет носить формальный характер.

С первых минут мероприятия никаких сомнений в этом не осталось. В президиуме рядом с Макаровым сидела вице-губернатор и руководитель администрации врио губернатора Петербурга Александра Беглова Любовь Совершаева. Ее называют самым влиятельным человеком в Смольным, ответственным за внутреннюю политику действующего главы города, в том числе его подготовку к выборам. Макаров что-то долго объяснял Совершаевой, та в ответ кивала.

Между тем делегаты единогласно выбрали спикера Заксобрания председателем конференции, а затем предоставили ему слово.

Макаров выступал около 40 минут. Он успел высказаться об особом генетическом коде коренных петербуржцев, губернаторских и муниципальных выборах, призвал однопартийцев не отрываться от народа и искать среди своих соседей граждан, которые смогли бы пополнить партийный актив. Он также советовал единороссам “уловить политическую розу ветров”, чтобы “не началось цунами”. Через некоторое время Макаров на всякий случай практически дословно повторил эту мысль еще раз.

Не вдаваясь в конкретику, спикер осудил неких бывших однопартийцев.

- Я читаю средства массовой информации, которые пишут, что кто-то из партии вышел. А из партии вышли почему? Потому что если возбуждается уголовное дело, то приостанавливается членство в партии. Предвидя это, люди начинают выходить из партии, - заявил он.

Последний случай массового ухода из петербургского ЕдРа случился буквально за несколько дней до январской конференции. Восемь единороссов-муниципалов из МО Дворцовый округ написали заявления о выходе из партии, объяснив это конфликтом с политсоветом петербургских единороссов и несогласием с продвинутым “Единой Россией” повышением пенсионного возраста для россиян.

Не читайте Telegram-каналы

Выступление вице-губернатора Совершаевой было короче, но ярче, чем у Макарова. Начала она с комплиментов в адрес партии власти за повышение пенсионного возраста для россиян.

- Быть лидером трудно. Но “Единая Россия” Санкт-Петербурга абсолютно точно доказывает, что она лидер и она может принимать мудрые государственные решения, даже если решения эти непопулярные. Партия “Единая Россия” Санкт-Петербурга показала свою зрелость и готовность принимать непопулярные, но очень важные для страны решения. Решение о принятие пенсионной реформы было трудное и сложное, но президент России четко заявил нам, что можно отложить новый пенсионный закон на несколько лет, но в дальнейшем это привело бы к тяжелым последствиям, - обратилась к делегатам Совершаева.

Единороссы встретили эти слова аплодисментами, а вице-губернатор уже произносила следующий тезис, пытаясь разрушить стереотип о противостоянии исполнительной и законодательной ветвей власти в Петербурге:

- У нас нет противоречий во взаимоотношениях между Смольным, “Единой Россией” и Мариинским дворцом. Нет и не может быть по одной простой причине: у нас с вами одни цели, одни задачи.

Негативная информация о конфликтах между городским правительством и парламентом, по мнению Совершаевой, генерируется и распространяется Telegram-каналами.

- Не читайте Telegram-каналы по утру, в обед и вечером, - посоветовала она и вновь сорвала аплодисменты.

Тень Навального

За свое выступление Совершаева сказала немало добрых слов в адрес единороссов и лично Макарова, которого она назвала настоящим лидером и призвала поддержать. Совсем недавно, перед своим назначением на должность вице-губернатора, она встречалась в Мариинском дворце с фракциями ЗакСа. Общаясь с коммунистами, Совершаева подчеркнула, что она не состоит ни в каких партиях и ко всем парламентским фракциям относится “очень ровно”.

Тем не менее, во время ее выступления перед единороссами создалось впечатление, что одной партии она симпатизирует.

- Партия [“Единая Россия” в 2019 году] должна доказать, что она остается главной на политической арене. Мы сегодня слышим очень много, что в принципе Санкт-Петербургу объявили войну. Это звучало в роликах, что будет война в Санкт-Петербурге на муниципальных выборах, - заявила она.

Совершаева, очевидно, имела в виду появившийся накануне на YouTube видеоролик Алексея Навального “Битва за Санкт-Петербург”, в котором оппозиционер призвал жителей второго по величине города страны участвовать в его проекте “Умное голосование” на губернаторских и муниципальных выборах. “Умное голосование”, напомним, направлено на поддержку любых кандидатов, способных составить конкуренцию “Единой России”, в том числе тех же представителей петербургских отделений КПРФ, “Яблока”, “Справедливой России” и других партий. Навальный призвал и беспартийных жителей города выдвигаться в советы. По мнению Совершаевой, “Единой России” эти люди не конкуренты, потому что “все те, кто не знает города, не знает жизни наших жителей, не знает их чаяний и требований и не понимает их, никогда не сможет стать муниципальными депутатами”.

Спикер Макаров тоже обмолвился об “Умном голосовании”, заявив, что оппоненты партии власти призывают голосовать осенью за кого угодно, только не за единороссов. Однако фамилию Навального критики оппозиционера, как водится, предпочли не называть.

Спектакль трех полковников

Непосредственно процедура переизбрания секретаря оказалась самой неинтересной частью конференции. Был разыгран небольшой спектакль. Сначала вышел руководитель фракции ЕдРа в Заксобрании Александр Тетердинко и предложил кандидатуру полковника Макарова, после другой депутат-полковник Сергей Купченко предложил альтернативную кандидатуру вице-спикера ЗакСа полковника Анатолия Дроздова.

Дроздову дали слово. Он заявил, что согласен с тем, что выборы секретаря должны быть альтернативными, но сам проголосует за Макарова.

- Да подожди, - крикнул ему с места Макаров. Но вице-спикер лишь отрапортавал:

- Служу России. Единой.

Выборы проходили в тайном режиме. Из 202 проголосовавших делегатов 199 поддержали Макарова, трое - Дроздова. Еще один бюллетень признали недействительным.

Позже единороссы снова ушли на тайное голосование, чтобы переизбрать членов президиума политического совета отделения. Все старые члены президиума в итоге остались на своих местах, но их компанию пополнили новый руководитель исполкома петербургского ЕдРа, депутат ЗакСа Владимир Носов и проректор по внешним связям частного “Санкт-Петербургского института гостеприимства” Анна Бардашевич.

Почти всех членов президиума избрали единоглассно. По одному голосу против получили Александр Тетердинко, Валерий Гарнец и Василий Кичеджи. Из 203 бюллетеней один снова признали недействительными. То ли кто-то из делегатов так и не понял, как его нужно заполнять, то ли сознательно портил.

Сергей Еремеев

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