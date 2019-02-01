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16:06

В Удельном парке пройдет согласованный экологический митинг "Россия не помойка"

В Удельном парке 3 февраля в 12:00 состоится согласованная акция «Россия не помойка», сообщили представители петербургского отделения «Справедливой России».

Митинг согласован со Смольным и пройдет в рамках всероссийского «экопротеста». Участники акции в Петербурге поддержат протест в Архангельской области, где местные жители выступают против строительства полигона для отходов из Москвы. Также на митинге поднимут вопрос, почему в России до сих пор нет раздельного сбора отходов.

Обсудят участники акции и проблемы Петербурга и Ленобласти: планы по строительству полигона Вуолы-Эко на Карельском перешейке, отсутствие рекультивации на полигоне «Красный Бор», сжигание медицинских отходов недалеко от Тосно и в Новом Девяткино, а также планы строительства мусоросжигательного завода в Каменке и проблемы на полигоне «Новоселки».

Участники митинга собираются подписаться под резолюцией, которую затем направят президенту, в правительство России и другие органы власти. На акции выступят депутаты ЗакСа Надежда Тихонова, Ольга Ходунова, экологи Сергей Грибалев, Сергей Максимов, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти Юрий Кваша и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.



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17:59    
Помойка, помойка... И никакой митинг ей не поможет. Лучше бы снежную кашу убрали с переходов.

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