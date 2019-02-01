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17:11

Соратники Навального назвали информацию о его обращении во Фрунзенский суд Петербурга «фейком»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов назвал «фейком» информацию о том, что Алексей Навальный попросил Фрунзенский районный суд Петербурга признать себя соответчиком по гражданскому иску городской прокуратуры к активистам Денису Михайлову и Богдану Литвину.

«Про ходатайство Навального в Фрунзенский суд – фейк, конечно, любое нормальное СМИ такой фейк само легко отличит даже просто по "цитируемому" содержанию», - написал Жданов в своем микроблоге в Twitter.

Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш:

- Все верно, мы такого ходатайства не подавали.

Сообщение о том, что политик якобы подал ходатайство во Фрунзенский районный суд с просьбой признать себя соответчиком по иску прокуратуры о взыскании 10,9 млн рублей с координатора его петербургского штаба Дениса Михайлова и участника движения «Весна» Богдана Литвина, разместила в своем Telegram-канале 1 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Руководитель объединенной пресс-службы Дарья Лебедева сообщила ЗАКС.Ру, что, по ее данным, ходатайство Навального было зарегистрировано Фрунзенским судом 30 января. Она также отметила, что руководствуется исключительно официальными документами.

- Все, что я пишу в канале, основано на реальных документах. В расположении Фрунзенского районного суда имеется документ, который официально зарегистрирован от имени Алексея Навального, где указан его адрес. Он зарегистрирован и будет рассмотрен в процессе. У нас действует презумпция добросовенности, - заявила Лебедева.

Прислать скрин ходатайства руководитель пресс-службы отказалась, сославшись на то, что это процессуальный документ.

Напомним, Алексей Навальный посетил Петербург 1 февраля. На 2 февраля у него намечена встреча со сторонниками и журналистами, посвященная муниципальным выборам и проекту «умное голосование». Накануне,  31 января, видеоролик Навального о готовящейся муниципальной кампании в Петербурге раскритиковали на конференции регионального отделения «Единой России».  

 

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