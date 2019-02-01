Навальный обвинил "людей Беглова" в отправке заявления от его имени в суд

Политик Алексей Навальный в своем Twitter обвинил людей, связанных с врио губернатора Петербурга Алекcандром Бегловым, в том, что они от его имени отправили «поддельное» ходатайство о привлечении в качестве соответчика по иску городской прокуратуры о компенсации за вытоптанный газон на митинге 5 мая 2018 года.

«Люди Беглова отправили поддельное "заявление Навального" в суд, чтобы выпустить две порции заголовков: "Навальный заплатит за соратников 11 млн" и "Навальный отказался платить за соратников"», – написал Навальный.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что получила ходатайство от имени Навального о вступлении соответчиком по иску горпрокуратуры к координатору местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина. Прокуратура требует от лидеров движений почти 11 млн рублей, обвиняя в порче городского имущества во время акции «Он нам не царь» 5 мая.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявили, что Навальный не подавал подобного ходатайства в петербургский суд, и назвали информацию пресс-службы городских судов «фейком». Глава пресс-службы Дарья Лебедева в свою очередь сообщила, что информация основана на реальных документах, и опубликовала фотографию имеющегося у нее в распоряжении ходатайства.

Фото: Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга

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