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10:26

Варламов ужаснулся пейзажам Мурино

Извинившись перед читателями за то, что испортит им настроение, один из самых популярных отечественных блогеров Илья Варламов опубликовал большой репортаж о своем путешествии по дворам и новостройкам в Мурино. Уровень благоустройства, качество уборки территории и сам подход к строительству домов вызвали в нем апокалиптические ощущения.

"Мне кажется, скоро я влюблюсь в эти места и куплю себе здесь квартиру. Как называется психическое расстройство, когда ты покупаешь себе бетонный мешок в многоэтажке? Сразу скажу, я знаю, что формально это не Петербург, а Ленобласть, но формально и Крым не наш", - сардонически заметил он на своем сайте.

Общественного деятеля не устраивают высокая этажность домов, беспорядочная парковка во дворах, огороженные территории детских садов, парализующие любое движение, и виды из окон на линии электропередач посреди пустырей.

"Нельзя нормально коляску занести в подъезд, велосипед, сумки. А всё почему? Потому что жители Мурина должны страдать", - занял блогер позицию чиновника.

Напоследок Варламов сообщил о своем интересе к статистике самоубийств в Мурино.

В сентябре он намерен вместе с Максимом Кацем организовывать в Петербурге муниципальную кампанию.

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